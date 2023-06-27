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Kenya'da Eş-Şebab saldırısı: 5 sivil öldü

Kenya'da Eş-Şebab saldırısı: 5 sivil öldü

Dünya Haberleri

Kenya'nın doğusunda Somali sınırına yakın Luma bölgesindeki köyde Eş-Şebab terör örgütü üyelerinin düzenlediği bıçaklı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.

Kenya'da Eş-Şebab terör örgütü üyelerinin köye düzenlediği bıçaklı saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Polis memuru Louis Rono, basına yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda Somali sınırına yakın Luma bölgesindeki köyde sivillere yönelik bıçaklı saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Rono, terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırısında 5 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini dile getiren Rono, ölenler arasında çocukların da bulunduğu bilgisini paylaştı.

Somali'de saldırılarıyla gündemde olan terör örgütü Eş-Şebab'ın komşu ülke Kenya'daki saldırıları son günlerde arttı.

Örgüt üyeleri saldırılarda siviller ve güvenlik güçlerini hedef alıyor.

Kaynak: AA / Gökhan Kavak - Dünya

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