Kenya'da Eş-Şebab saldırısı: 5 sivil öldü
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Kenya'nın doğusunda Somali sınırına yakın Luma bölgesindeki köyde Eş-Şebab terör örgütü üyelerinin düzenlediği bıçaklı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.
Kenya'da Eş-Şebab terör örgütü üyelerinin köye düzenlediği bıçaklı saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi.
Polis memuru Louis Rono, basına yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda Somali sınırına yakın Luma bölgesindeki köyde sivillere yönelik bıçaklı saldırı düzenlendiğini ifade etti.
Rono, terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırısında 5 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.
Ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini dile getiren Rono, ölenler arasında çocukların da bulunduğu bilgisini paylaştı.
Somali'de saldırılarıyla gündemde olan terör örgütü Eş-Şebab'ın komşu ülke Kenya'daki saldırıları son günlerde arttı.
Örgüt üyeleri saldırılarda siviller ve güvenlik güçlerini hedef alıyor.