Kenya'da Ekspres Tren Yolculuğunda Bebek Dünyaya Geldi

Kenya Demir Yolları, Nairobi ve Mombasa arasındaki ekspres trende seyahat eden bir annenin doğum yaptığını duyurdu. Doğuma trende yolculuk yapan bir doktor ve hemşirenin yardımcı olduğu belirtildi. Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kenya'da bir anne ekspres tren yolculuğu sırasında bebek dünyaya getirdi.

Kenya Demir Yolları, Facebook'tan yaptığı açıklamada, başkent Nairobi ve kıyı şehri Mombasa arasındaki ekspres trende seyahat eden bir annenin doğum yaptığını belirtti.

Anne ve bebeğinin fotoğraflarının paylaşıldığı gönderide, doğuma trende yolculuk yapan bir doktor ve hemşirenin yardımcı olduğu aktarıldı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen anne ve bebek kontrol için hastaneye götürüldü.

Kenyalılar sosyal medyada anneyi ve şirketi kutlarken, bebek için de "mucize" yorumları yaptı.