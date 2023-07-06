Kenya'da çatışmada 20 Eş-Şebab üyesi öldürüldü

Kenya'da güvenlik güçleriyle Eş-Şebab terör örgütü üyeleri arasında dün akşam saatlerinde çıkan çatışmada 20 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Polis Sözcüsü Dr. Resla Onyango, basına yaptığı açıklamada, Kenya'nın Somali sınırındaki Mandera bölgesinde Eş-Şebab üyelerinin güvenlik güçlerine pusu kurarak saldırması sonrası çatışma çıktığı bilgisini paylaştı.

Onyango, çıkan çatışmada 20 Eş-Şebab üyesinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Öldürülen örgüt üyelerine ait silah ve askeri teçhizatlar ele geçirildiğini ifade eden Onyango, çatışmada 8 güvenlik görevlisinin de yaralandığını kaydetti.

Somali'de saldırılarıyla gündemde olan terör örgütü Eş-Şebab'ın komşu ülke Kenya'daki saldırıları son günlerde arttı. Örgüt üyeleri saldırılarda siviller ve güvenlik güçlerini hedef alıyor.

Güvenlik sorunları nedeniyle 2011'de kapanan iki ülke arasındaki sınır kapılarının temmuz başında açılması kararlaştırılmıştı. Kenya hükümeti, terör örgütü Eş-Şebab'ın artan saldırıları sonrası Somali sınırını açma planından vazgeçmişti.