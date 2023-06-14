Kenya'da Çarşı Yangını: Onlarca İş Yeri Kül Oldu

Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Mutindwa Çarşısı'nda gece yarısı çıkan yangında onlarca iş yeri kül oldu. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri sahipleri, çarşıya yakın bir konumda bulunan itfaiyenin, yangına geç müdahale etmesine tepki gösterdi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Mutindwa Çarşısı'nda gece yarısı çıkan yangında onlarca iş yeri kül oldu.

The Star gazetesinin haberine göre, Burburu bölgesinde yer alan Mutindwa Çarşısı'nda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında, ilk belirlemelere göre, 100 milyon şilinlik (17 milyon lira) hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri sahipleri, çarşıya yakın bir konumda bulunan itfaiyenin, yangına geç müdahale etmesine tepki gösterdi.