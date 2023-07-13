Üye Girişi
Haberler

Kenya'da açlık tarikatı soruşturması: Ceset sayısı 372'ye yükseldi

Dünya Haberleri

Kenya'da açlık tarikatı soruşturması kapsamında bulunan ceset sayısı 372'ye yükseldi. Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, yeni cesetlere ulaşıldığını ve toplamda 95 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Soruşturma, Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie'nin kilisedeki insanları aç bırakarak ölümlere neden olduğu iddiasıyla başlatılmıştı.

Kenya'da, "açlık tarikatı" soruşturması kapsamında bulunan ceset sayısının 372'ye yükseldiği bildirildi.

Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, mezar arama çalışmalarında yeni cesetlere ulaştıklarını açıkladı.

Onyancha, tespit edilen ceset sayısının 372'ye çıktığı bilgisini paylaşarak, nisandan bu yana tarikatın elinden 95 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie hakkında, kilisesindeki insanlara, aç kalıp Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadederek birçok kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

Kaynak: AA / Gökhan Kavak - Dünya

Kenya Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title