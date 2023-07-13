Kenya'da açlık tarikatı soruşturması: Ceset sayısı 372'ye yükseldi

Kenya'da açlık tarikatı soruşturması kapsamında bulunan ceset sayısı 372'ye yükseldi. Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, yeni cesetlere ulaşıldığını ve toplamda 95 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Soruşturma, Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie'nin kilisedeki insanları aç bırakarak ölümlere neden olduğu iddiasıyla başlatılmıştı.