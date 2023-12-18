Kefiye: Filistinlilerle Dayanışmanın Sembolü

Orta Doğu'da birçok ülkede kullanılan ve kendine has desenlere sahip kefiye adlı örtü, bugünlerde Filistinlilerle dayanışma için yapılan eylemlerde sık sık görülüyor. Eylemlerde öne çıkan sembollerden birisi olan, siyah-beyaz renklere sahip, balık ağı desenindeki kefiye, oldukça eski bir gelenek. Türkiye'de ve Orta Doğu genelinde kullanılan kefiye, 'poşu' ve 'puşi' gibi adlarla da biliniyor.

Orta Doğu'da birçok ülkede kullanılan ve kendine has desenlere sahip kefiye adlı örtü, bugünlerde Filistinlilerle dayanışma için yapılan eylemlerde sık sık görülüyor.

7 Ekim'de başlayan savaşın ardından dünya genelinde Filistin ile dayanışma eylemleri düzenleniyor.

Eylemlerde öne çıkan sembollerden birisi olan, siyah-beyaz renklere sahip, balık ağı desenindeki kefiye, oldukça eski bir gelenek.

İlk olarak Irak'ın Küfe kentinden çıktığı düşünülüyor. Ancak sonraları bölgede çiftçiler ve Bedeviler tarafından, güneşten, kumdan, soğuktan ve zorlu havalardan korunmak için kullanılmış.

1930'larda Filistin'de İngiliz mandasına karşı savaşanlar da kefiye takıyordu. 1960'larda ise Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat ve dönemin sarsıcı eylemlerine imza atan Leyla Halid gibi Filistinli savaşçılarla, kefiye tüm dünyada tanınmaya başlandı.

Türkiye'de ve Orta Doğu genelinde kullanılan kefiye, "poşu" ve "puşi" gibi adlarla da biliniyor.

Bazı İsrail destekçileri ise kefiye takmanın "provokasyon" olduğunu ileri sürüyor.