Kebap satıcısı fotoğrafı, uluslararası bir yiyecek fotoğrafçısı yarışmasında birincilik getirdi

İngiltere'de düzenlenen Pink Lady Yılın Yiyecek Fotoğrafıçısı 2022 yarışmasında 'Sokak Yiyeceği' dalında Debdatta Chakraborty "Kebabiyana" isimli fotoğrafıyla birinciliği aldı. Birincilik ödülü getiren fotoğrafta dumanlar içinde kebap yapan bir adam görülüyor.

Hindistanlı Chakraborty, Keşmir Vadisi'nde bulunan Sri Nagar kentindeki bir ara sokakta çektiği ve kebap yapan bir adamı gösteren fotoğrafı İngiltere'de 'Sokak Yiyeceği' dalında birinciliği aldı. İkincilik ödülünü, Bangladeşli fotoğraf sanatçısı Syed Mahabubul Kader'in Dakka'da yağmur altında meyve satıcısını gösteren fotoğrafı "Kentte Yağmur" aldı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya