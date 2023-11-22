Kdz. Ereğli açıklarında Türk gemisi batması: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kdz. Ereğli açıklarında meydana gelen ve 'Kafkametler' adlı Türk gemisinin batmasıyla sonuçlanan olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batan gemideki 11 mürettebatın bulunması için gösterilen çabalar aralıksız devam ediyor.

Kdz. Ereğli açıklarında 19 Kasım günü meydana gelen ve 'Kafkametler' adlı Türk gemisinin batmasıyla sonuçlanan olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batan gemideki 11 mürettebatın bulunması için gösterilen çabalar aralıksız devam ediyor.

Denizden botlar, havadan helikopter ve uçaklar tarafından yürütülen arama çalışmalarına, karadan da AFAD ekipleri destek veriyor. 24 saat boyunca kesintisiz sürdürülen bu çalışmalar, kayıp mürettebatın bulunması için yoğun bir çaba gösteriliyor. 20 Kasım'da, gemide aşçı olarak görev yaparken kaybolan Metin Usta'nın cansız bedeninin bulunmasıyla, arama çalışmaları daha da yoğunlaştı. Karadan termal kameralar kullanılarak, geminin battığı bölge sürekli olarak gözetleniyor. - ZONGULDAK