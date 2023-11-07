KDC'nin doğusundaki köyler isyancıların kontrolüne geçti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletine bağlı Nyakabingu, Kabalekasha, Burungu ve Rushebeshe köylerinin kontrolü, isyancıların eline geçti. Bölgede güvenlik güçleri ile isyancılar arasında çatışmalar yaşanıyor ve göç hareketliliği yaşanıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletine bağlı Nyakabingu, Kabalekasha, Burungu ve Rushebeshe köylerinin kontrolü, isyancıların eline geçti.

Ulusal basındaki haberlere göre Mart 23 Hareketi (M23) adlı isyancı grubun üyeleri Nyakabingu, Kabalekasha, Burungu ve Rushebeshe köylerini uzun süren çatışmaların ardından ele geçirdi.

Bölgede güvenlik güçleri ile M23 üyeleri arasında yaşanan çatışmalardan dolayı göç hareketliliği yaşanıyor.

KDC ile komşusu Ruanda arasındaki krizin ana nedenlerinin başında, M23 geliyor.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Mayıs 2022'de yaptığı açıklamada, Ruanda'yı M23'ü desteklemekle suçlarken, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ise iddiaları reddederek KDC Cumhurbaşkanı'nın Ruanda'yı suçlayarak sorumluluktan kaçtığını söylemişti.

23 Mart 2009'da yapılan barış anlaşmasının bozulmasıyla doğan M23, Ruanda'yı yöneten Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

İlk olarak 2012'de hükümete karşı isyana başlayan ve Kuzey Kivu'da etkin olan M23, daha önce defalarca büyük şehirleri ele geçirdi ve BM güçlerince geri püskürtüldü.

Grubun liderliğini, Ruanda İç Savaşı'nda Ruanda Halksever Cephesi için savaşmış Sultani Makenga yapıyor.