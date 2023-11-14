KDC'deki çatışmalar nedeniyle 1000'den fazla kişi Uganda'ya sığındı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), ordu birlikleriyle isyancılar arasındaki çatışmalar nedeniyle 1000'den fazla kişinin komşu ülke Uganda'ya sığındığı bildirildi.

Uganda Kızılhaç Derneğinden yapılan açıklamada, KDC'deki çatışmalar nedeniyle buradaki çok sayıda kişinin evini terk ettiği belirtildi.

Açıklamada, KDC'de hükümet güçleri ile isyancı grup arasında devam eden çatışmalar nedeniyle 1000'den fazla kişinin komşu ülke Uganda'ya sığındığı aktarıldı.

Uganda'ya sığınanların, Bundibugyo bölgesine geçtiği kaydedilirken, sığınmacılara insani yardım sağlandığı ifade edildi.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

Bölgede faaliyet gösteren isyancı grupların saldırılarında binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Uganda, çoğunluğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Sudan, Ruanda, Burundi, Eritre ve Somali'den gelen 1,5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor.