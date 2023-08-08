KDC'de Yakıt Tankeri Patladı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) bir yakıt tankerinin infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Tankerin aşırı hız nedeniyle bir elektrik direğine çarpması sonucu patlama meydana geldi.