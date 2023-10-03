KDC'de protesto sonucu ölümlerden sorumlu Albay ölüm cezasına çarptırıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ağustosta yapılan bir protestoda 50'den fazla kişinin ölümünden sorumlu tutulan Albay Mike Mikombe, ölüm cezasına çarptırıldı. Mahkeme, askerlerin emir aldığı Albay Mikombe'ye cinayetten ölüm cezası verirken, 3 askeri de onar yıl hapse mahkum etti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ağustosta yapılan bir protestoda 50'den fazla kişinin ölümünden sorumlu tutulan Albay Mike Mikombe, ölüm cezasına çarptırıldı.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, askeri mahkemede görülen davada, Goma şehrinde Birlemiş Milletler (BM) barış gücü askerlerinin ülkeden çekilmesi için protesto düzenleyenlere ateş açan askerler yargılandı.

Mahkeme, askerlerin emir aldığı Albay Mikombe'ye cinayetten ölüm cezası verirken, 3 askeri de onar yıl hapse mahkum etti.

Mikombe'nin avukatı karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Ağustosta yapılan bir gösteride protestoculara ateş açılması sonrası 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, ülkesindeki BM barış güçlerine bu yıl çekilmeye başlama çağrısı yapmıştı.

Ülkede 1999'dan beri varlık gösteren KDC İstikrar Misyonu (MONUSCO), sık sık yapılan gösterilerin ardından çekilme önerisinin değerlendirildiğini açıklamıştı.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Ülkeye son olarak Doğu Afrika Topluluğu (EAC) ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) barış gücü göndermişti.