KDC'de İsyancı Saldırılarında 33 Sivil Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Uganda sınırındaki Beni şehrinde, son 2 günde isyancıların saldırılarında en az 33 sivil hayatını kaybetti. Saldırıların sürdüğü bölgede ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Uganda sınırındaki Beni şehrinde, son 2 günde isyancıların saldırılarında en az 33 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Beni şehrine bağlı Watalinga, Mulopia, Ndiva, Kinzanzaba ve Mapopia köylerine 2 gündür Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenliyor.

Birçok evin ateşe verildiği saldırılarda, en az 33 sivil yaşamını yitirdi.

Saldırıların sürdüğü bölgede ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü belirtiliyor. Saldırılar sonucunda yüz binlerce kişinin yerinden edildiği dile getiriliyor.