KDC'de BM Barış Gücü askerleri cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde görev yapan 8 Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerinin, cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Kivu eyaletine bağlı Beni şehrinde görev yapan 8 BM Barış Gücü askeri, cinsel istismar suçlamasıyla görevden uzaklaştırılarak tutuklandı.

KDC BM İstikrar Misyonu'ndan (MONUSCO) yapılan açıklamada ise "ciddi suistimal" yaptığından şüphelenilen barış gücü askerlerine karşı "güçlü önlemler" alındığı duyuruldu.

Açıklamada, "BM Genel Sekreteri'nin cinsel sömürü ve istismarın yanı sıra diğer ciddi suistimal biçimlerine ilişkin sıfır tolerans politikası uyarınca ilgili barış güçlerinin uzaklaştırılması ve tutuklanması da dahil olmak üzere ihtiyati tedbirler alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, 21 Ekim 2021'de ülkesindeki BM barış güçlerinin bu yıl çekilmeye başlaması için çağrı yapmıştı.

Yaklaşık 16 bin personelle dünyanın en büyük BM misyonlarından olan MONUSCO'nun ülkeden çıkması için halk tarafından defalarca gösteri yapılmış, geçen ay yapılan son gösterilerde protestoculara ateş açılması sonrası yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetmişti.