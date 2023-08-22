Kazdağları'nda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü. Yangın, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı.