Kazakistan ile Çin arasında vizesiz seyahat anlaşması

Kazakistan ile Çin hükümetleri arasında yapılan anlaşma ile 10 Kasım 2023'ten itibaren Kazakistan ve Çin vatandaşları karşılıklı olarak vizesiz seyahat edebilecek. Bu anlaşma ile Kazakistan'ı ziyaret eden Çin vatandaşlarının sayısının artması bekleniyor.

Kazakistan ile Çin vatandaşları 10 Kasım 2023'ten itibaren karşılıklı olarak vizesiz seyahat edebilecek.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kazakistan ile Çin hükümetleri arasında 17 Mayıs 2023'te yapılan anlaşmanın 10 Kasım'dan itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

Böylece, Kazakistan vatandaşları 30 gün Çin'de, Çin vatandaşları da aynı süreyle Kazakistan'da vizesiz kalabilecek.

İstatistiklere göre, bu yılın ilk 6 ayında ülkeye 39 bin Çin vatandaşı geldi. Kazakistan'ı en çok ziyaret eden yabancılar arasında Çinliler, Ruslardan sonra ikinci sırada yer aldı.