Kazakistan, Filistin'e Ek İnsani Yardım Göndermeyi Kararlaştırdı
Kazakistan hükümeti, Filistin halkına gıda, ilaç, tıp ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 38 tondan fazla ek insani yardım göndermeyi kararlaştırdı. Yardım, yakın zamanda uçakla gönderilecek.
Kazakistan hükümeti, Filistin halkına gıda, ilaç, tıp ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 38 tondan fazla ek insani yardım göndermeyi kararlaştırdı.
Kazakistan Başbakanlığı Basın Ofisinin açıklamasına göre, Başbakan Birinci Yardımcısı Roman Sklyar'ın başkanlığında hükümet komisyonu toplantısı yapıldı.
Toplantıda, Gazze'deki durumdan dolayı Filistin halkına gıda, ilaç, tıp ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 38 tondan fazla ek insani yardım gönderilmesi kararlaştırıldı.
İnsani yardım, yakın zamanda uçakla gönderilecek.
Kazakistan, daha önce Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla Filistin halkına 1 milyon dolar tutarında insani yardımda bulunmuştu.