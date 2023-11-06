Kazakistan, Filistin'e 1 Milyon Dolarlık İnsani Yardım Yaptı

Kazak hükümeti, Filistin halkına 1 milyon dolar tutarında insani yardımda bulunduklarını bildirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, haftalık basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in 3 Kasım'da başkent Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde Filistin halkına 1 milyon dolar tutarında destek açıklamasına atıfta bulundu.

Smadiyarov, "Gazze Şeridi'ndeki vahim insani durumu göz önünde bulunduran Kazakistan, kenara çekilmeme ve Filistin halkına 1 milyon dolar tutarında insani yardım sağlama kararı aldı. Kazak hükümeti tarafından tahsis edilen bu yardım, 70 yıldır Filistin halkına acil yardımlar sağlayan Birleşmiş Milletlerin Orta Doğu'daki kuruluşuna aktarıldı." ifadelerini kullandı.