Kazakistan, depremden etkilenen Afganistan'a yardım gönderdi

Kazakistan'dan depremden etkilenen Afganistan'a 45 kişilik arama-kurtarma ekibi ile ihtiyaç malzemelerinden oluşan insani yardım gönderildi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın arama-kurtarma ekibi iki şiddetli depremden etkilenen Afganistan'a enkazı kaldırmada yardımcı olmak için yola çıktı.

Afganistan'ın Herat vilayetine gönderilen 45 kişilik arama-kurtarma ekibinde sağlık görevlileri ile arama-kurtarma köpekleri de yer alıyor.

Ülkeye 1 ton tıbbi malzeme ile ilaçların bulunduğu temel ihtiyaç ürünlerinden oluşan insani yardım da gönderildi.

Kazak hükümeti dün Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatı üzerine 7 Ekim'de meydana gelen iki büyük depremden etkilenen Afganistan'a acil insani yardım gönderme kararı almıştı.