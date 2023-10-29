Kazakistan'daki maden yangınında ölü sayısı 45'e yükseldi

Kazakistan'ın Karagandı eyaletindeki "Kostenko" maden ocağında 28 Ekim'de çıkan yangında hayatını kaybeden işçi sayısı 45'e yükselirken bir maden işçisini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, ülkenin Karagandı eyaletindeki "Arselor Mittal Temirtau" maden şirketinin işlettiği "Kostenko" maden ocağında 28 Ekim'de çıkan yangına ilişkin verileri güncelledi.

Buna göre, yangın sırasında maden ocağında bulunan 252 madenciden 45'i hayatını kaybetti ve bir maden işçisini arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ölen madenciler için 29 Ekim'de ilan edilen Ulusal Yas Günü'nde ülkede bayraklar yarıya indirildi, tüm eğlence ve kültür programları iptal edildi.

Kazakistan hükümeti, kaza sonrası söz konusu maden ocağını işleten Hindistan'ın zengin iş adamlarından Lakshmi Mittal'a ait "Arselor Mittal" şirketiyle işbirliğinin sonlandırılmasına ilişkin ön anlaşma imzaladığını duyurdu.