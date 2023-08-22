Kazakistan'da Seyhun Nehri'nde 9 kişi boğuldu, 2 çocuk kayıp

Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde bulunan Seyhun Nehri'nde 9 kişinin boğulduğu, 2 çocuğu arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi. Tatil için gelen 4 aileden 9 kişi nehirde boğuldu.

Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde bulunan Seyhun Nehri'nde 9 kişinin boğulduğu, 2 çocuğu arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde 20 kişiden oluşan 4 aile, tatil için geldiği Koksaray köyüne 3 kilometre uzaklıkta bulunan Seyhun Nehri'nde faciayı yaşadı. İlk belirlemelere göre, nehrin kıyısında yürürken nehre düşen bir kişiyi kurtarmak isteyen 9 kişinin boğulduğu kaydedildi. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, nehirde yapılan arama kurtarma çalışmalarının sonucunda 6'sı çocuk 9 kişinin cansız bedeninin nehirden çıkarıldığı, 2 çocuğu ise arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı. - ASTANA