Kazakistan'da Orman Yangınları: 3 Ölü, 11 Kayıp
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Kazakistan'ın doğusundaki Abai bölgesinde çıkan orman yangınlarında 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi kayıp. Yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmalarına 800'den fazla kişi katıldı.
ASTANA, 11 Haziran (Xinhua) -- Kazakistan'ın doğusundaki Abai bölgesinde Perşembe günü çıkan orman yangınlarında 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
Yerel basında çıkan habere göre, yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmalarına 800'den fazla kişi katıldı. Bölgede yaşayan yaklaşık 700 kişi tahliye edilirken, geçici barınaklar kuruldu.
Kazak Acil Durumlar Bakanlığı İtfaiye Komitesi Başkanı Nurbolat Derbisov, yüksek sıcaklıklara, yangının geniş alana yayılmasına ve şiddetli rüzgara rağmen durumun kontrol altına alındığını söyledi.
Yangının iki yıldırım düşmesi sonucu çıktığı bildirildi.