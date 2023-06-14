Kazakistan'da Orman Yangını 7. Gününde

Kazakistan'ın doğusundaki Abay eyaletinde 8 Haziran'da çıkan orman yangınıyla mücadele 7. gününde devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın bölgesine havadan 640 ton su bırakılırken mücadele 4 yönde devam ediyor. Yangının yerleşim birimlerine sıçrama riskinin olmadığı açıklandı. Ülkede orman yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yangın bölgesinden tahliye edilenlere yardım kampanyaları başlatıldı. İşçiler için 12 Haziran'da 'Ulusal Yas Günü' ilan edilmişti.