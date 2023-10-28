Kazakistan'da maden yangınında 21 madenci hayatını kaybetti

Kazakistan'ın Karaganda bölgesindeki Kostenko madeninde çıkan yangında en az 21 madenci hayatını kaybederken, yaralanan 18 madenci de hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ASTANA, 28 Ekim (Xinhua) -- Kazakistan'ın Karaganda bölgesindeki Kostenko madeninde çıkan yangında en az 21 madenci hayatını kaybederken, yaralanan 18 madenci de hastaneye kaldırıldı.

Cumartesi günü yerel medyada çıkan haberlere göre madeninin sahibi ArcelorMittal Temirtau şirketi, kurtarma çalışmalarının devam ettiği madende şu ana kadar 21 madencinin cansız bedenine ulaşıldığını ve 23 madencinin ise hala madende mahsur olduğunu duyurdu.

Vali Yermaganbet Bulekpayev, Cumartesi günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamada madendeki yangının sabah saatlerinde çıktığını belirtti.

Yangın çıktığında madende 252 kişi bulunuyordu. Toplam 208 madenci tahliye edildi.