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Kazakistan'da maden kazasında ölü sayısı 36'ya yükseldi

Kazakistan'ın Karaganda bölgesinde meydana gelen maden kazasında ölenlerin sayısı 36'ya yükselirken 10 kişiden haber alınamıyor. Acil Durumlar Bakanlığı'nın Pazar günü internet sitesinde yayımladığı açıklamada, 'Şu ana kadar 36 işçinin cansız bedeni çıkarıldı, 10 madenciyi arama çalışmaları devam ediyor' denildi.