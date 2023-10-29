Kazakistan'da maden kazasında ölü sayısı 36'ya yükseldi
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Kazakistan'ın Karaganda bölgesinde meydana gelen maden kazasında ölenlerin sayısı 36'ya yükselirken 10 kişiden haber alınamıyor. Acil Durumlar Bakanlığı'nın Pazar günü internet sitesinde yayımladığı açıklamada, 'Şu ana kadar 36 işçinin cansız bedeni çıkarıldı, 10 madenciyi arama çalışmaları devam ediyor' denildi.
ASTANA, 29 Ekim (Xinhua) -- Kazakistan'ın Karaganda bölgesinde meydana gelen maden kazasında ölenlerin sayısı 36'ya yükselirken 10 kişiden haber alınamıyor.
Acil Durumlar Bakanlığı'nın Pazar günü internet sitesinde yayımladığı açıklamada, "Şu ana kadar 36 işçinin cansız bedeni çıkarıldı, 10 madenciyi arama çalışmaları devam ediyor" denildi.
Yerel medya, Pazar günü erken saatlerde maden kuyusunda grizu patlaması meydana geldiğini bildirdi. Kazanın ardından toplam 208 madenci tahliye edildi.