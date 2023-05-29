Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Tokayev, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda hak ettiği zaferinden dolayı kutladı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Tokayev, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda hak ettiği zaferinden dolayı kutladı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, "Ülkelerimizi tarihi dostluk ve dayanışma bağları birleştiriyor. Bu kapsamlı işbirliği stratejisi daha da gelişecektir." ifadesini kullandı.
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