Kazakistan Cumhurbaşkanı Putin ile Görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek Rusya'daki son durum hakkında bilgi aldı. Tokayev, Putin'den Rusya'daki son durum hakkında bilgi aldı ve Rusya'daki olayların ülkenin iç meselesi olduğunu vurguladı. Kazakistan'ın Moskova Büyükelçiliği, Rusya'daki vatandaşlarına Ukrayna'ya yakın bölgelere gitmeme çağrısı yaptı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek Rusya'daki son durum hakkında bilgi aldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Tokayev, Putin'den Rusya'daki son durum hakkında bilgi aldı.

Tokayev, görüşmede, Rusya'daki olayların ülkenin iç meselesi olduğunu, asayişin sağlanması ve toplumun güvenliği için anayasal düzen ve hukukun üstünlüğünün önemini vurguladı.

Putin de Kazakistan'a Rusya'daki mevcut duruma ilişkin anlayışı dolayısıyla teşekkür etti.

Bu arada Kazakistan'ın Moskova Büyükelçiliği, Rusya'daki vatandaşlarına Ukrayna'ya yakın bölgelere gitmeme çağrısı yaptı.

Büyükelçiliğin açıklamasında, "Rusya Federasyonu'nda ve özellikle Ukrayna sınırına yakın bölgelerde bulunan tüm vatandaşlarımızın Kazakistan Büyükelçiliğinde konsolosluk kaydına acilen başvurmalarını rica ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün ayrıca Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile de telefon görüşmeleri yaptığını bildirdi.

Peskov, "Devlet Başkanı, muhataplarını ülkedeki durum hakkında bilgilendirdi." ifadesini kullandı.