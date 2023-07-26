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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kur'an-ı Kerim Yakma Eylemlerini Kınadı

Dünya Haberleri

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kuzey Avrupa'daki bazı ülkelerde gerçekleşen Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerini kabul edilemez provokasyon olarak değerlendirdi ve kınanması gerektiğini belirtti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kuzey Avrupa'daki bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin "kabul edilemez provokasyon" olduğunu ve bunun kınanması gerektiğini bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı, resmi Twitter hesabından Tokayev'in konuyla ilgili mesajını paylaştı.

Tokayev, Kuzey Avrupa'nın bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin gerilimi tırmandırmayı, halklar ve devletler arasındaki güveni baltalamayı amaçladığını belirtti.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları "provokasyon" olarak değerlendiren Tokayev, "Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, bu tür saldırıların kınanması gerektiğine vurgu yaparak "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da bu konuyla ilgili tutumunu göstermeli." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Dünya

Kuzey Avrupa Kazakistan Dünya Haberler

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