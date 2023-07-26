Kazakistan Cumhurbaşkanı Kur'an-ı Kerim Yakma Eylemlerini Kınadı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kuzey Avrupa'daki bazı ülkelerde gerçekleşen Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerini kabul edilemez provokasyon olarak değerlendirdi ve kınanması gerektiğini belirtti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kuzey Avrupa'daki bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin "kabul edilemez provokasyon" olduğunu ve bunun kınanması gerektiğini bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı, resmi Twitter hesabından Tokayev'in konuyla ilgili mesajını paylaştı.

Tokayev, Kuzey Avrupa'nın bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin gerilimi tırmandırmayı, halklar ve devletler arasındaki güveni baltalamayı amaçladığını belirtti.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları "provokasyon" olarak değerlendiren Tokayev, "Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, bu tür saldırıların kınanması gerektiğine vurgu yaparak "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da bu konuyla ilgili tutumunu göstermeli." ifadesine yer verdi.