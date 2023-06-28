Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kurban Bayramı dolayısıyla telefon görüşmesi yaparak birbirlerini kutladı. Görüşmede ticaret, ekonomi, yatırım ve beşeri alanlarda ikili stratejik ortaklığın güçlendirilmesi konuşuldu. Ayrıca bölgesel ve uluslararası güncel konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Tokayev ve Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla birbirlerini kutladı.

İki lider, kardeş ülke Kazakistan ile Türkiye'ye refah ve başarılar diledi.

Görüşmede ayrıca ticaret, ekonomi, yatırım ve beşeri alanlarda ikili stratejik ortaklığı daha da güçlendirme olasılıkları ele alındı.

Özellikle karşılıklı resmi ziyaretler sırasında yapılan anlaşmaların etkin şekilde uygulanmasına dikkatin çekildiği görüşmede, Erdoğan ve Tokayev bölgesel ve uluslararası güncel konular üzerine görüş alışverişinde bulundu.