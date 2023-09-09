Kazakistan Cumhurbaşkanı Fas Kralı'na taziye mesajı gönderdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Fas'ın Marakeş kentinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Fas Kralı'na taziye mesajı gönderdi. Depremde şu ana kadar 1037 kişi hayatını kaybetti, 721 kişi yaralandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Fas'ın Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinden dolayı Fas Kralı 6. Muhammed'e taziye mesajı gönderdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev taziye mesajında, "Telafi edilemez kaybın acısını tüm Kazakistan halkı ve kendi adıma paylaşarak, size ve tüm kardeş Fas halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Fas'ın Marakeş kenti El-Huz bölgesinde dün yerel saatle 23.10'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 1037 kişi hayatını kaybetti, 721 kişi yaralandı.