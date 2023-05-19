Kazakistan, Çin'in Xi'an kentinde yeni bir başkonsolosluk açtı

Kazakistan, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da yeni bir başkonsolosluk açtı. Başkonsolosluğun açılış törenine, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile katıldı.

XI'AN, 19 Mayıs (Xinhua) -- Kazakistan, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da yeni bir başkonsolosluk açtı. Xi'an, Perşembe ve Cuma günü ilk Çin-Orta Asya Zirvesi'ne ev sahipliği yapmıştı.

Kazakistan'ın Xi'an Başkonsolosluğu, Kazakistan'ın Çin'deki üçüncü başkonsolosluğu ve bir Orta Asya ülkesinin Çin'in batısında açtığı ilk konsolosluk ofisi oldu.

Başkonsolosluğun açılış törenine, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile katıldı.

Tokayev yaptığı konuşmada, başkonsolosluğun açılışının büyük önem taşıdığını söyleyerek, bunun ekonomi, ticaret, yatırım, ulaşım, lojistik ve kültür gibi çeşitli alanlarda ikili işbirliğini güçlü şekilde geliştireceğini ve Kazakistan-Çin ilişkilerinin gelişmesine yeni katkılar sağlayacağını ifade etti.

Qin ise, başkonsolosluğun açılmasının Çin-Kazakistan ilişkileri tarihinde yeni bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Başkonsolosluğun, Çin ve Kazakistan arasında, özellikle Çin'in batı eyalet bölgeleri ile Kazakistan arasında dostane etkileşim ve işbirliği için yeni bir köprü kurulacağını söyleyen Qin, aynı zamanda Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki karşılıklı anlayışı geliştirmek için yeni bir fırsat oluşturacağını belirtti.