Kazakistan, Astana sürecinin yeniden başlatılmasına hazır

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Astana sürecinin katılımcı taraflarından, Suriye görüşmelerinin Astana'da devam etmesi konusunda toplu bir talep gelirse iyi niyet göstergesi olarak süreci yeniden başlatma olasılığını değerlendirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Astana sürecinin katılımcı taraflarından, Suriye görüşmelerinin Astana'da devam etmesi konusunda toplu bir talep gelirse iyi niyet göstergesi olarak süreci yeniden başlatma olasılığını değerlendirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Astana formatındaki Suriye görüşmelerinin, çatışmayı sona erdirmek için belirli görevleri çözmeyi amaçlayan Cenevre sürecine ek platform olarak oluşturulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Ocak 2017'den bu yana süren Astana formatındaki görüşmelerin, Suriye'de gerginliği azaltma bölgelerinin oluşturulması, çatışan taraflar arasında akan kanın durdurulması ve büyük ölçekli insani krizin önlenmesi gibi ilk hedeflerine ulaştığı kaydedildi.

Orta Doğu'daki siyasi durumun tamamen değişmeye başladığına işaret edilen açıklamada, "Arap devletlerinin Şam ile ilişkileri yeniden kurmaya yönelik ilgisi var. Suriye'nin Arap Birliği üyeliği yenilendi. Kardeş Türkiye Cumhuriyeti, dost Suriye ile ilişkileri normalleştirme niyetindedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Suriye'nin bölgedeki izolasyonunun kademeli olarak sona ermeye başladığı ve bunun Astana sürecinin başarılı bir sonucu olarak görüldüğü belirtilerek, "Astana formatındaki Suriye konulu görüşmelerin katılımcı tarafları toplu bir talepte bulunursa, Kazakistan Suriye'deki durumu ve diğer platformlardaki görüşmelerin seyrini dikkate alarak ve iyi niyet göstergesi olarak Astana sürecinin yeniden devam etmesi olasılığını değerlendirmeye hazırdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Astana'da dün 20'ncisi düzenlenen Suriye konulu Astana görüşmelerinin ana oturumunda Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kanat Tumış, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'a, Suriye konulu 20. Astana görüşmelerinin süreçteki son tur olarak resmen ilan edilmesini teklif etmişti.