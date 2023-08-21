Kazada Ölenlerden 3'ü Sivas'ta Defnedildi

Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi 12 ölü, 19 yaralı (5)

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dün gece yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden 12 kişiden 3'ü memleketleri Sivas'ta son yolculuklarına uğurlandı. Hayatını kaybeden Feyzullah ve eşi Mahmure Dikçal ile Caner Kuzgun'un cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Dikçal çiftinin cenazeleri memleketleri Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Havuz köyüne getirildi. Burada Havuz Merkez Cami'sinde Dikçal çifti için sırayla cenaze namazı kılındı. İkindi namazın sonrası kılınan namazına Dikçal çiftinin yakınları ve köy sakinleri katıldı. Namazın ardından Dikçal çifti Havuz Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Dikçal çiftinin bir süre önce yakınlarını ziyaret için köye geldiği, yeniden İstanbul'a dönmek üzere yola çıktıkları otobüste kaza geçirdikleri belirlendi. Kazada ölenlerden Caner Kuzgun için Zara ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Cami'sinde cenaze namazını kılındı. Namaza Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Kuzgun'un ailesi ve yakınları ile ilçe halkı katıldı. Kılınan cenaze namazının ardında Kuzgun'un cenazesi Şeyh Merzuban Mezarlığı'na defnedildi. (DHA)