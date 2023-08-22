Kayseri Valiliği: Olumsuzluğa rastlanmadı

Kayseri Valiliği, 4.7 şiddetindeki depremle ilgili olarak, 'Olumsuzluğa rastlanmadı' şeklinde açıklama yaptı. İlimiz Sarız ilçesinde saat 13.17'de AFAD kayıtlarına göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamış olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur

Kayseri Valiliği, 4.7 şiddetindeki depremle ilgili olarak, "Olumsuzluğa rastlanmadı" şeklinde açıklama yaptı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Sarız ilçesinde saat 13.17'de AFAD kayıtlarına göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamış olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi. - KAYSERİ