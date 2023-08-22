Kayseri'nin Sarız ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kayseri'nin Sarız ilçesi olarak saptığı deprem, saat 13.17'de oldu. Yerin 7.06 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ik belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.