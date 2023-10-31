Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören 2 bin öğrenci, İsrail'in Filistin'deki saldırılarının sona ermesi için düzenlenen programda dua etti. Minikler, Türk ve Filistin bayraklarıyla ellerinde camiye geldi. İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Gazze'de yaşanan insani drama ve saldırılara dikkat çekti.

Kayseri'deki Kur'an kursu öğrencileri Filistin için dua etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören 2 bin öğrenci, düzenlenen programda İsrail'in Filistin'deki saldırılarının sona ermesi için dua etti.

İlçe Müftülüğünce Ayşe Ahmet İnci Camisi'nde düzenlenen programa katılan minikler, ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıdı.

Yüzlerinde Filistin bayrağı çizili öğrenciler, İl Müftüsü Yusuf Akkuş tarafından edilen duaya katıldı.

Programda konuşan Akkuş, Gazze'de yaşanan insani drama ve saldırılara dikkati çekti.

İlçe Müftüsü Halil Uzun da Orta Doğu'da herkesin gözü önünde büyük bir katliam yaşandığını, İsrail'in bebek çocuk ayırt etmeden Filistin halkına saldırı düzenlediğini söyledi.

Dünyanın olup biteni izlediğini belirten Uzun, "Bu yavrularımız 'Artık yaşıtlarımız ölmesin, onlar annesiz babasız kalmasın.' diye buraya geldiler." ifadesini kullandı.

Çocuklar adına konuşan 6 yaşındaki İbrahim Öğden ise masum çocukların katledildiği bir dünya istemediklerini, savaşların durmasını istediklerini belirtti.