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Kayseri'de düzenlenen operasyonda 106 tarihi eser ele geçirildi

Kayseri'de yapılan operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 106 obje ele geçirildi. Operasyonda ayrıca uyuşturucu ve silahlar da bulundu.