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Kayıp mürettebatlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan geminin kayıp bir mürettebatına daha ulaşıldı. Mürettebatın cansız bedeni hastane morguna getirildi. Kdz. Ereğli ilçesinde 19 Kasım günü kuvvetli fırtınada batan Türk Gemisi Kafkametler'in kayıp 10 mürettebatından birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından çıkartılan mürettebatın cenazesi otopsi işlemleri için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna getirildi. Mürettebatın kimlik tespiti çalışmaları sürüyor.