Üye Girişi
Haberler

Kayıp mürettebatlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Son Güncelleme:
Dünya Haberleri
Abone Ol

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan geminin kayıp bir mürettebatına daha ulaşıldı. Mürettebatın cansız bedeni hastane morguna getirildi. Kdz. Ereğli ilçesinde 19 Kasım günü kuvvetli fırtınada batan Türk Gemisi Kafkametler'in kayıp 10 mürettebatından birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından çıkartılan mürettebatın cenazesi otopsi işlemleri için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna getirildi. Mürettebatın kimlik tespiti çalışmaları sürüyor.

Kayıp mürettebatlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Dalgıçların bulduğu mürettebatın cansız bedeni morgda

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan geminin kayıp bir mürettebatına daha ulaşıldı. Mürettebatın cansız bedeni hastane morguna getirildi.

Kdz. Ereğli ilçesinde 19 Kasım günü kuvvetli fırtınada batan Türk Gemisi Kafkametler'in kayıp 10 mürettebatından birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Dalgıçlar tarafından çıkartılan mürettebatın cenazesi otopsi işlemleri için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Mürettebatın kimlik tespiti çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Zonguldak Ereğli Acil Durum Kaza Dünya Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title