Kayıp gemi mürettebatının arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan ve kayıp olan 11 mürettebatı arama kurtarma çalışması devam ediyor. Gemide aşçı olarak çalışan Metin Usta'nın cansız bedeni dün kıyıya vurdu. Kayıp 11 mürettebatı arama çalışmalarına havadan helikopter ve uçaklar, denizden botlar, dalgıçları tarafından arama tarama çalışmaları sürüyor. Yapılan çalışmaları AFAD Başkanı Okay Memiş ve Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da yakından takip ediyor.

Kafkametler Gemisi yerli ve milli cihazla tespit edildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan ve halen 11 mürettebatı için arama kurtarma çalışması yapılan Kafkametler Gemisi, yerli ve milli su altı görüntüleme cihazı ile tespit edildi. Geminin yaşam alanı da bu cihaz ile tespit edildi. Ekiplerin mürettebata ulaşma çalışmaları sürüyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde önceki gün kuvvetli fırtına nedeniyle sürüklenen ve mendireğe çarptıktan sonra 12 mürettebatı ile batan Kafkametler Gemisi'nin battığı bölgede çalışmalar aralıksız sürüyor. Gemide aşçı olarak çalışan Metin Usta'nın cansız bedeni dün kıyıya vurdu. Kayıp 11 mürettebatı arama çalışmalarına havadan helikopter ve uçaklar, denizden botlar, karadan ise termal kameralı ekipler katıldı.

Batan gemi ve mürettebatını aramak için Kdz. Ereğli ilçesine gelen Nurettin Akpınar, sabah saatlerinde geminin yerini ve yaşam alanının su altı görüntüleme cihazı ile tespit ettiklerini açıkladı. Akpınar, "Bu cihazlar daha önce yüzyılın afeti olan deprem bölgesinde ve bütün bölgelerde kullanıldı. İnsan altında canlı ve cansız insan arandı. Su altı ve toprak altı görüntülemeye sahip. Termal ve manyetik sensörlerle 50 metreye kadar canlı veya cansız aradığımız nesneleri tespit edebiliyoruz"dedi.

"Cihazla nokta atış tespit ettik"

Sabah saatlerinde ilçeye gelerek çalışmalara katıldığını anlatan Akpınar, "Sabah saatlerinde olay yerine geldim. Geminin battığı söylenen bölgeye ulaştığımda bir buçuk saat içinde geminin enkazına ulaşıldı. Geminin enkazı karaya 80 metre uzaklıkta. Su yüzeyine de 8.5 metre derinliğinde enkaza ulaşıldı. Gemideki şu andaki tespitlerimizde yaşam odası denilen bölgeyi nokta atışı olarak tespit ettik. Çalışmalar orada devam ediyor" ifadelerine yer verdi.