Kavga eden kadın altını tutamadı, mağazadaki müşteriler durdukları yerden olanları izledi

İngiltere'nin Birmingham kentindeki bir alışveriş merkezinde kaydedilen görüntüler, paylaşılmasının üzerinden sadece dakikalar geçmesine rağmen sosyal medyada en çok izlenen videolar listesinde ilk sıraları aldı.

KAVGAYA TUTUŞLAR

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı, alışveriş yapan iki kadın arasında kavga çıktı. Kadınlardan siyah tişört giyimli olan, mini etekli kadına şiddetlice vurmaya başladı. Aldığı darbelere daha fazla dayanamayan mini etekli kadın yere düştü.

ALTINI TUTAMADI

Kendisini korumak istese de başarılı olmayan mini etekli kadın, kavganın ilerleyen saniyelerinde tuvaletini tutamadı ve altını kaçırdı. Hem bu anları kaydeden hem de kenarda izleyen diğer müşteriler ise olanlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.