Katmandu'da Monarşiye Dönülmesi Talebine Polis Müdahalesi

Nepal'in başkenti Katmandu'da monarşiye dönülmesi talebiyle toplanan protestoculara polis müdahale etti. Protestocuların şehir merkezine girişini engelleyen polis, biber gazı ve cop kullanarak müdahalede bulundu. Olaylarda çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Nepal'in başkenti Katmandu'da monarşiye dönülmesi talebiyle toplanan protestoculara, polis biber gazı ve copla müdahalede bulundu.

Katmandu'nun kenar mahallelerinde toplanan on binlerce protestocu, eski Kral Gyanendra lehine sloganlar atarak ve ülke bayrağını sallayarak şehir merkezine yürümek istedi.

Protestocuların şehir merkezine girişini önleyen polis, gruptakilere coplar, göz yaşartıcı gaz ve TOMA'larla müdahale etti.

Yetkililer, protestocuların da polise karşılık vermesi sonucu çok sayıda yaralanan olduğunu açıkladı.

239 yıllık monarşi 2008'de son bulmuştu

Nepal'de Kral Gyanendra, demokrasi yanlısı gösteriler üzerine 2008'de 239 yıllık monarşiye son vermişti ve ülkede cumhuriyet rejimi kabul edilmişti.

2008'de iş başına gelen parlamento, yeni anayasayı hazırlayamayınca 2013'te yeni parlamento oluşturulmuştu.

Protestolara rağmen Eylül 2015'te kabul edilen yeni anayasa, yaklaşık 7 yıl geçici anayasayla yönetilen Nepal'i 7 federal eyalete ayırmıştı.

Buna karşı çıkan bazı etnik gruplar, eyaletlerin anayasada belirlenen yapısını ve sınırlarını protesto etmek için gösteriler düzenlemişti. Ülkenin güneyindeki protestolarda, göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 45 kişi yaşamını yitirmişti.

Yeni anayasadaki "laik devlet" ifadesine de karşı çıkan protestocular, anayasayı bu haliyle kabul etmeyeceklerini belirtmişti. Protestocular, 2008'de laik olduğu ilan edilen Nepal'in aslında bir "Hindu" devleti olduğunu ve bunun da yeni anayasada yer alması gerektiğini ileri sürüyordu.

Nepal nüfusunun yüzde 80'ini Hindu inancına sahip kişiler oluşturuyor.