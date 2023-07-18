Katarlı Medya Kuruluşlarından Türkiye'ye Övgü

Katarlı medya kuruluşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti ve stratejik ortaklık hakkında olumlu değerlendirmelerde bulundu. İlişkilerin daha da güçleneceği belirtildi.

Katarlı medya kuruluşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyarette bulunduğu Katar ile Türkiye arasında geliştirilen "stratejik ortaklığa" övgüde bulunurken, ilişkilerin daha üst düzeye taşınacağını belirtti.

Katar resmi ajansı QNA ve Katar'ın Er-Raya gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu kapsamındaki Doha ziyareti konusunda iki ülke ilişkilerine vurgu yaptı.

QNA, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi (Katar'ı) ziyareti, iki ülke arasında diplomatik ilişkinin başlamasının 50. yıl dönümüne ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına denk geliyor." ifadelerini kullandı.

Haberde, Erdoğan'ın Katar ziyareti ve yapacağı görüşmelerle "ikili ilişkilerin üst düzeye çıkarılması ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasının" beklendiği belirtildi.

Türkiye ve Katar arasında birçok alanda gelişen stratejik ortaklığı, "dünyadaki mevcut en başarılı ortaklık" şeklinde nitelendiren QNA, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin "güçlü siyasi iradesi" sayesinde ilişkilerin geliştiğini vurguladı.

Er-Raya gazetesine konuşan Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Casim Al Sani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "stratejik ortaklık için yeni ufuklar açacağını" belirtti.

Eş-Şark gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine sayfasında özel yer ayırarak, Türkiye ve Katar arasındaki ikili ilişkilerin önemini vurgulayan haberlere yer verdi.