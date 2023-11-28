Katarlı Heyet Gazze'de Ateşkes Anlaşması İçin İsrail'e Ulaştı

Katarlı bir heyetin Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkes anlaşmasına arabuluculuk etmek üzere İsrail'e ulaştığı bildirildi. Heyetin Gazze'de ateşkese arabuluculuk etmek üzere İsrailli yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

GAZZE, 28 Kasım (Xinhua) -- Filistinli bir kaynak, Katarlı bir heyetin Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkes anlaşmasına arabuluculuk etmek üzere Salı günü İsrail'e ulaştığını bildirdi.

Adının gizli kalmasını isteyen kaynak, Xinhua'ya yaptığı açıklamada Katar heyetinin 25 Kasım'dan bu yana İsrail'e ikinci ziyaretini gerçekleştirdiğini ve heyetin Gazze'de ateşkese arabuluculuk etmek üzere İsrailli yetkililerle görüşmesinin beklendiğini söyledi.

Katar'ın bir ateşkes anlaşması taslağı üzerinde çalıştığını belirten kaynak, anlaşma kapsamında tüm sivil rehinelerin serbest bırakılmasının ardından Gazze'de tutulan İsrail askerlerinin de salıverilmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

7 Ekim'de patlak veren İsrail-Hamas çatışmasının ardından Katar önemli bir arabuluculuk rolü üstlendi. İsrail ve Hamas, Gazze Şeridi'nde dört gündür devam eden insani ateşkesi Pazartesi günü Katar'ın arabuluculuğunda iki gün daha uzatma kararı aldı.