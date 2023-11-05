Katar ve Yemen, İsrailli Bakanın Gazze'ye Nükleer Bomba Atılması Çağrısını Kınadı

Katar ve Yemen, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun Gazze'ye nükleer bomba atılması çağrısını kınayarak uluslararası topluma Filistinlileri koruma çağrısı yaptı.

Katar ve Yemen, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun, "abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğu" yönündeki açıklamalarını kınadı ve uluslararası topluma Filistinlileri koruma çağrısı yaptı.

Katar ve Yemen dışişleri bakanlıkları yaptıkları yazılı açıklamalarla, İsrailli bakanın sözlerine tepki gösterdi.

Katar'ın açıklamasında, "İsrailli bakanın Gazze'ye nükleer bomba atılması çağrısının şiddetle kınandığı ve bunun savaş suçu işlenmesini tehlikeli bir şekilde teşvik ettiği" belirtildi.

İsrail hükümetinin, Eliyahu'nun tehditlerine, onu kabine toplantılarından süresiz uzaklaştırarak cevap vermekle yetindiği belirtilen açıklamada, "(Eliyahu'nun) Nefret dolu ve provokatif açıklamalarının, İsrail hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı gerilimi tırmandırma politikasının uzantısı olduğu" aktarıldı.

Açıklamada, uluslararası toplumun, Gazze'de abluka altındaki Filistinlilerin korunması için harekete geçmesi gerektiği ifade edildi.

Yemen Dışişleri Bakanlığı ise Eliyahu'nun açıklamalarını kınayarak bunun, benzeri görülmemiş düzeyde nefret ve aşırılığı yansıttığını dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı uluslararası toplumu, ırkçı ve provokatif söylemlere ve Filistin halkına karşı işlenen suçlara dur demeye çağırdı.

Eliyahu, katıldığı bir radyo programında nükleer silah kullanımın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğu yönünde açıklama yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı.

Eski Başbakan Yair Lapid ise Netanyahu'ya Eliyahu'yu görevden alması çağrısında bulunmuştu.