Katar ve Yemen arasında işbirliği görüşmeleri yapıldı

Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek ile iki ülke arasındaki işbirliği ve Yemen'deki gelişmeleri ele aldı.

Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek ile iki ülke arasındaki işbirliği ve Yemen'deki gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre Başbakan Al Sani, Yemen Dışişleri Bakanı Bin Mubarek'i başkent Doha'da kabul etti.

Al Sani, Bin Mubarek ile görüşmesinde iki ülke arasındaki işbirliği ile Yemen dosyasındaki son gelişmeleri değerlendi.

Bin Mubarek ise görüşmede " Katar'ın Yemen halkını destekleyen daimi tutumu ile bu desteğin başta insani dosyalar olmak üzere tüm alanlarda devam etmesi" gerektiğini vurguladı.

Yemen resmi ajansı SANA'da yer alan habere göre Bin Mubarek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak öneme sahip konuları görüşmek üzere 27 Ağustos'ta Katar'a gitmişti.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.