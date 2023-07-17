Katar ve Ürdün, İşbirliği ve Bölgesel Konuları Görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ikili işbirliğini ve bölgesel konuları ele aldı. Görüşmede, Katar ile Ürdün arasındaki işbirliğini ilerletme olanaklarının yanı sıra bölgesel konular ele alındı. Al Sani ve Safedi'nin, Ürdün ve Katar'ın, 2009 yılında 2 milyar dolar değerinde kurulmasında mutabık kalınan Ortak Yatırım Fonu'nu aktif halde getirme konusunu da ele aldığı ifade edildi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ikili işbirliğini ve bölgesel konuları ele aldı.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Al Sani, Doha'ya resmi ziyarette bulunan Safedi'yle bir araya geldi.

Görüşmede, Katar ile Ürdün arasındaki işbirliğini ilerletme olanaklarının yanı sıra bölgesel konular ele alındı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Al Sani ile Safedi'nin, iki ülke arasındaki ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğini genişletme yollarını görüştüğü belirtildi.

Karşılıklı ticaret hacmini artırma yollarının da görüşüldüğü aktarılan açıklamada, Al Sani ve Safedi'nin, Ürdün ve Katar'ın, 2009 yılında 2 milyar dolar değerinde kurulmasında mutabık kalınan Ortak Yatırım Fonu'nu aktif halde getirme konusunu da ele aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Al Sani ile Safedi'nin, Katar-Ürdün Ortak Yüksek Komitesi'nin, yatırım alanlarındaki işbirliğini artırma konusunda bazı anlaşmaları imzalamak üzere, bu yıl içinde toplanmasında mutabık kaldığı vurgulandı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2021 yılında 163 milyon dolar olduğu hatırlatılan açıklamada, söz konusu ticaret hacminin, 2022'de 211 milyon dolara yükseldiğine işaret edildi.

Açıklamada, Al Sani ve Safedi'nin, bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin ikili yüksek koordinasyonu sürdürmeyi teyit ettikleri aktarıldı.

İki bakanın, işgal altındaki Filistin topraklarında tansiyonun düşürülmesinin önemini vurguladıkları kaydedilen açıklamada, Filistinliler arasında uzlaşı ve ulusal birliğin sağlanmasının önemine dikkat çekildi.