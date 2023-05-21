Katar ve Mısır, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi

Katar ve Mısır, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi. Ben-Gvir'in Aksa baskını en sert şekilde kınanarak, bu eylemin "uluslararası hukukun apaçık ihlali" olduğu belirtildi.

Katar ve Mısır, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in Aksa baskını en sert şekilde kınanarak, bu eylemin "uluslararası hukukun apaçık ihlali" olduğu belirtildi.

İsrail hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarında izlediği "gerginliği tırmandırma siyaseti" konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, Mescid-i Aksa'nın dini ve tarihi statüsünü hedef alan girişimlerin, sadece Filistinlileri değil tüm Müslümanları hedef alan bir saldırı olduğu vurgulandı.

Aksa'ya yönelik ihlaller ve baskınlardan kaynaklanan şiddet halkasının tek sorumlusunun İsrail olduğu ifade edilen açıklamada, uluslararası toplumdan, bu ihlalleri önlemek için acilen harekete geçmesi istendi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın kınanarak, bu provokatif eylemlerin, devlet yetkililerinin üstlenmesi gereken sağduyu ve sorumluluğa ters düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, Aksa'nın zamansal ve mekansal açıdan bölünmesi için harcanan çabalar ve peşi sıra yapılan baskınlar neticesinde mescidin mevcut tarihi ve hukuki statüsünün değiştirilemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca İsrail'e, işgal altındaki bölgelerde tansiyonu yükselten eylemlerine son verme çağrısı yapıldı.

Ben-Gvir'in provokatif Aksa baskını

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sabahın erken saatlerinde, özel korumaları ve İsrail güçlerinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif'e girmişti.

Ben-Gvir, göreve gelişinden günler sonra 3 Ocak'ta da Mescid-i Aksa'ya girmiş ve bu eylemi ile 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan olmuştu.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in bu baskını, işgal altındaki Filistin topraklarında tepkiyle karşılanmış ve gerilimi tırmandırmıştı.

Filistin yönetimi ve Müslüman ülkelerin yanı sıra ABD'nin de dahil olduğu Batı ülkelerinden Ben-Gvir'in provokatif eylemine karşı tepkiler gelmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı Siyonist örgütlerin girişimleriyle, 2003'ten bu yana İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan polis eşliğinde kutsal mabede girerken, bu baskınlar özellikle 2022 yılında giderek artan bir hal aldı.

Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller açısından geçen yılın en belirgin sene olduğunu duyuran İslami Vakıflar İdaresinin verilerine göre, 2022 boyunca 48 binden fazla fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.