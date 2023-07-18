Katar ve Japonya İlişkileri Stratejik Ortaklık Seviyesine Yükseltildi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini duyurdu. İki lider, görüşmelerde işbirliğini artırma ve çeşitli sektörlerdeki ilişkileri geliştirme konularını ele aldı. Katar ve Japonya arasında enerji başta olmak üzere birçok alanda büyüme yaşanması bekleniyor.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini duyurdu.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Katar Emiri Şeyh Temim, Kişida ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi ve büyümesi temennisinde bulundu.

Japonya Başbakanı Kişida ve beraberindeki heyetin, Katar ziyaretinin ilişkiler için önemini vurgulayan Emir Temim, her alanda işbirliğini geliştirmek için koordinasyonun sağlanmasına yönelik meseleleri de masaya yatırdıklarını belirtti.

Şeyh Temim, bu tür toplantıların ve iki taraf arasındaki karşılıklı ziyaretlerin devamının geleceğini söyleyerek, Katar ve Japonya'nın, ortak öneme sahip çeşitli konularda ve alanlarda ikili koordinasyonu ve istişareyi artıracağını kaydetti.

Katar ile Japonya arasındaki ikili ilişkilerin, stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini ve bundan duyduğu memnuniyeti ifade eden Katar Emiri ayrıca iki ülke arasında enerji başta olmak üzere birçok alanda büyüme yaşanacağını sözlerine ekledi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ise sıcak karşılama için teşekkürlerini ifade ederek, Katar-Japon diplomatik ilişkilerinin önemini vurguladı.

Kişida, başta enerji, ekonomi, savunma ve güvenlik olmak üzere ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlişkileri gelecek 50 yıl içinde daha yüksek seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Kişida, görüşmelerde çeşitli sektörlerde işbirliği olasılıklarının gözden geçirilmesinin yanı sıra iki ülke arasındaki özellikle ekonomi ve enerji alanlarında mevcut işbirliği ilişkilerini ele aldıklarını söyledi.

Liderler ayrıca, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından dün BAE'ye geçen Japonya Başbakanı Kişida, Katar ziyaretiyle Orta Doğu turunu tamamladı.