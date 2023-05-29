Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri Erdoğan'ı tebrik etti

Katar Emiri Şeyh Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid seçim başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.