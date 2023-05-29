Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri Erdoğan'ı tebrik etti
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Katar Emiri Şeyh Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid seçim başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Katar Emiri Şeyh Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid seçim başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Dünya