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Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri Erdoğan'ı tebrik etti

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri Erdoğan'ı tebrik etti

Dünya Haberleri

Katar Emiri Şeyh Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid seçim başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Katar Emiri Şeyh Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid seçim başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri Recep Tayyip Erdoğan Katar Dünya Haberler

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