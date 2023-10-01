Katar ve Arap Birliği, Ankara'daki terör saldırısını kınadı

Katar ve Arap Birliği, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınayarak Türkiye'ye tam dayanışma mesajı verdi. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, teröre karşı Türk hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olunduğu vurgulandı. Arap Birliği Genel Sekreter Sözcüsü de terör eylemini kınadıklarını ve Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Katar ile Arap Birliği, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınayarak kardeş ülke Türkiye ile tam dayanışma mesajı verdi.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Katar Dışişleri Bakanlığı, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde düzenlenen terör saldırısı şiddetle kınanarak, Katar'ın teröre karşı Türk hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin kendi güvenlik ve istikrarını korumak için aldığı her türlü tedbire Katar'ın tam destek verdiği teyit edilirken, saldırıda yaralanan polis memurlarına da Allah'tan acil şifalar dilendi.

Açıklamada ayrıca, Katar'ın, saik ve nedenleri ne olursa olsun şiddet ve terörizmi reddetme konusundaki kararlı tutumu yinelendi.

Arap Birliğinden "Türkiye ile dayanışma" mesajı

Arap Birliği Genel Sekreter Sözcüsü Cemal Ruşdi de Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "Bu terör eyleminin arkasında kim varsa kınıyor ve reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ruşdi açıklamasında, şunları kaydetti:

"Terörü bir eylem yöntemi veya siyasi hedeflere ulaşmak için bir araç olarak kullanan her türlü grupla mücadelede Türkiye ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz."